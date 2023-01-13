عبد اللهيان: مستعدون لإعادة العلاقات مع السعودية

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت قبيل مغادرته الى طهران بعد زيارة رسمية لفت اميرعبداللهيان الى ان السعودية غير مستعدة حتى الآن لتطبيع العلاقات مع إيران.

ولفت عبد اللهيان: أجرينا حتى الآن 5 جولات من الحوار مع السعودية في بغداد وكانت ايجابية والى الأمام، ونحن مستعدون لاعادة العلاقات مع الرياض الى حالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وجدة".

ووقال عبد اللهيان ان:" السعودية غير مستعدة حتى الان لتطبيع العلاقات مع ايران، وفي حوار مع وزير الخارجية السعودية أكدنا على أن عودة العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة برمتها".

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