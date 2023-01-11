حظر تجول بإقليم بونو في بيرو.. ورئيسة البلاد متهمة بارتكاب "إبادة جماعية"

العالم - الأميركيتان

وأعلنت النيابة العامّة أنها فتحت تحقيقا أوليا بحق دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بعد مقتل عشرات المتظاهرين.



وقالت النيابة العامة، في تغريدة على "تويتر"، إنها "قررت فتح تحقيق أولي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".



وقال أوتارولا، إن حظر التجوال سيستمر لـ3 أيام، ويبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في المنطقة.

وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الثلاثاء مع إغلاق طرق في ست مناطق، في الوقت الذي تواجه الحكومة تصويتا على سحب الثقة في البرلمان.



وبدأت الاشتباكات، الاثنين، عندما حاولت مجموعة من نحو 2000 شخص اقتحام المطار في مدينة جولياكا، التي تبعد 1300 كلم عن العاصمة ليما في إقليم بونو.