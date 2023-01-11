ملخص.. المرحلة الثانية للخطة الروسية في حربها مع الأطلسي

العالم – مع الحدث

وقال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جمال وكيم إن الهجوم الروسي على مدينتي باخموت وسريدار كان متوقعا وذلك لجهة الطقس حيث كان الروس ينتظرون أن تنخفض درجات الحرارة بشكل يجعل الأرض تتجمد بما يتيح للآليات أن تتحرك وتناور.

وأضاف إن ميزة الأراضي في أوكرانيا وروسيا في موسمي الخريف والشتاء عندما تكثر الأمطار تصبح هذه الأراضي صعبة أمام حركة المدرعات والآليات.

الدكتور جمال وكيم أكد أن القوات الروسية استطاعت أن تسيطر في المرحلة الأولى من الهجوم على مساحة توازي تقريبا مئة وعشرة آلاف متر مربع في مناطق أوكرانية مختلفة. مشيرا الى أنه في المرحلة الثانية تعمل القوات الروسية على استكمال السيطرة على المدن التي لم تسيطر عليها بعد.

وأضاف إن القوات الروسية خلال تقدمها في الأراضي الأوكرانية تعرضت الى انتكاسات عدة نتيجة الدعم الغربي للأوكرانيين وإدارة العمليات العسكرية الأوكرانية من قبل خبراء النيتو وتزيد القيادة الاوكرانية بعمليات استخباراتية من الأقمار الاصطناعية.

وأشار الى أن الأفق في الهجوم الروسي هو بالدرجة الأولى تحرير كافة المناطق الواقعة شرق نهر دونيتسك ونزع سلاح أوكرانيا ومنع أوكرانيا من التحول الى قاعدة عسكرية للنيتو. مؤكدا أن القوات الأوكرانية بحسب خبراء عسكريين تكبدت خسائر هائلة في الأرواح والمعدات العسكرية.

من جهته قال الخبير بالشؤون الروسية سمير أيوب إن ما يجري على الساحة الأوكرانية من صراع بين روسيا وحلف النيتو هو صراع مباشر ولكنه غير رسمي بين روسيا والنيتو بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف إن الطقس لم يلعب دورا اساسيا في الانجازات التي حققتها القوات الروسية في الاراضي الأوكرانية مؤكدا أن الذي لعب دورا اساسيا في الانجازات التي حصلت في ساحة المعركة هي الاستراتيجية العسكرية التي غيرتها روسيا واتبعتها وهي الضرب المكثف للقواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الاوكرانية وضرب وسائل التواصل لايصال الامدادات الغربية لكييف.

بدوره قال مدير المركز العربي للدراسات الدكتور رياض الصيداوي إن الحرب الروسية منذ اليوم الأول كانت مع النيتو والسبب هو الأخير حيث كانت القيادة في أوكرانيا كانت عازمة للانضمام الى النيتو وإن هذا يهدد الأمن الروسي.

وأضاف إن النيتو بالنسبة للروس خط أحمر وعلى هذا الأساس بدأت الازمة الاوكرانية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. جمال وكيم – أكاديمي وباحث سياسي

سمير أيوب – خبير بالشؤون الروسية

د. رياض الصيداوي – مدير المركز العربي للدراسات

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https://www.alalam.ir/news/6502953