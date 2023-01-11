والد الناشط حسين مهنا: مضى 8 أيام من دون اتصال من ولدي +فيديو

العالم - البحرين

ونشر على المهنا عبر صفحته على تويتر مقطع فيديو وكاتبا: "مضى اليوم 8 من دون اتصال من ولدي السجين السياسي #حسين_مهنا.. في إفادته ذكر ولدي تعرض سجناء معه في الغرفة إلى التعذيب بتاريخ 3 يناير، أنا قلق جدا على مصيره واستمرار انقطاع اتصاله..الشكاوى التي قدمتها للتظلمات والمؤسسة الوطنية ما غيرت شيء.. لذا سأتوجه غدا إلى #وحدة_التحقيقات_الخاصة".

يذكر أن السلطات الخليفية استدعت واحتجزت مهنا مرات عدة خلال السنوات الماضية لمطالبته بإطلاق سراح السجناء خاصة بعد تفشي وباء كورونا في سجون البحرين.

يذكر أن حسين مهنا يقضي حكما بالسجن المؤبد في سجن جو المركزي على خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية في البحرين والتي اندلعت في 14 فبراير 2011.