علماء البحرين يحذرون من التعامل مع الصهاينة

خاص بالعالم

والبداية مع ما قاله العلامة السيد عبدالله الغريفي ان الامر زاد رعباً ان بعض اوطاننا اصبحت مسرحاً للصهاينة الذي يحملون كل العداء للاسلام والمسلمين ولكل قيم الدين، فالحذر الحذر من التعاطي مع هؤلاء العابثين، هذا غزو فكري وثقافي.

التحذير جاء بعد قيام عدد من السماسمرة بشراء عقارات لصالح الصهاينة في عدد من القرى ومناطق البحرين، وتتعالى اليوم النداءات والمناشدات والاصوات العلمائية التي تحذر من مخططات استعمارية في البحرين على غرار فلسطين.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد.

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