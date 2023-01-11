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ابناء الديرة

علماء البحرين يحذرون من التعامل مع الصهاينة

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

برنامج "ابناء الديرة" وفيها موضوعات تراوحت بين التطبيع وقضايا اجتماعية وحقوقية، فيما تناولت قضية الاسبوع الصراع على الحكم بين ابناء الملك حمد، سلمان وناصر.

خاص بالعالم

والبداية مع ما قاله العلامة السيد عبدالله الغريفي ان الامر زاد رعباً ان بعض اوطاننا اصبحت مسرحاً للصهاينة الذي يحملون كل العداء للاسلام والمسلمين ولكل قيم الدين، فالحذر الحذر من التعاطي مع هؤلاء العابثين، هذا غزو فكري وثقافي.

التحذير جاء بعد قيام عدد من السماسمرة بشراء عقارات لصالح الصهاينة في عدد من القرى ومناطق البحرين، وتتعالى اليوم النداءات والمناشدات والاصوات العلمائية التي تحذر من مخططات استعمارية في البحرين على غرار فلسطين.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: القيادي في المعارضة البحرينية فضيلة الشيخ حسين الحداد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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ابناء الديرة علماء البحرين يحذرون من التعامل مع الصهاينة

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