العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز

العالم - لبنان

وتابع: "إننا نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب اصوات النشاز خصوصا إننا نستغرب استدعاء البعض للقضاة من الخارج ،متسائلين كيف يفهم البعض معايير السيادة التي يتشدقون بها؟".

اضاف: "إن إستمرار السعي للفتنة من قبل مدعي السيادة والإنتقال من النيل من مكون لبناني لمكون آخر والتشكيك بوطنيته التي تشهد لها دماء الشهداء ونسأل ذلك المتشدق بسيادة الأرزة اللبنانية ما الذي قدمته انت وفريقك اكثر من غيرك للبنان؟ فضلا عن تبعيتك العمياء للخارج والمدفوعة الاجر".

واضاف :" ان الوقوف مع الاسرى في سجون الاحتلال بات امرا عاجلا وواجبا اكثر من اي وقت مضى لان الارهاب الصهيوني بات اكثر تشددا وتنكيلا بهم".

وختم العلامة ياسين مؤكدا "ان الغرب واعلامه يريدون النيل من سمعة الجمهورية الاسلامية في ايران بعد فشل تحريضهم وعملياتهم الارهابية في شارعها وذلك إنتقاما منها لوقوفها الى جانب المقاوميين والاحرار في العالم".