الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣
١٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز

العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان " أنه فيما بات طموح اللبنانيين محصورا ببعض ساعات من الكهرباء ما زال بعض السياسيين يتلهى بمصالحه الصغيرة بحثا عن مكاسب صغيرة ورضى من السفارات في الداخل والخارج".

العالم - لبنان

وتابع: "إننا نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب اصوات النشاز خصوصا إننا نستغرب استدعاء البعض للقضاة من الخارج ،متسائلين كيف يفهم البعض معايير السيادة التي يتشدقون بها؟".

اضاف: "إن إستمرار السعي للفتنة من قبل مدعي السيادة والإنتقال من النيل من مكون لبناني لمكون آخر والتشكيك بوطنيته التي تشهد لها دماء الشهداء ونسأل ذلك المتشدق بسيادة الأرزة اللبنانية ما الذي قدمته انت وفريقك اكثر من غيرك للبنان؟ فضلا عن تبعيتك العمياء للخارج والمدفوعة الاجر".

واضاف :" ان الوقوف مع الاسرى في سجون الاحتلال بات امرا عاجلا وواجبا اكثر من اي وقت مضى لان الارهاب الصهيوني بات اكثر تشددا وتنكيلا بهم".

وختم العلامة ياسين مؤكدا "ان الغرب واعلامه يريدون النيل من سمعة الجمهورية الاسلامية في ايران بعد فشل تحريضهم وعملياتهم الارهابية في شارعها وذلك إنتقاما منها لوقوفها الى جانب المقاوميين والاحرار في العالم".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. 'جبهة العمل الإسلامي' طالبت حكومة فرنسا بالاعتذار من كل المسلمين

شاهد.. مودع يطلق النار على باب أحد بنوك لبنان والمهجر في صيدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصور.. إنهيار معلم أثري قديم في النجف الأشرف

'فورين بوليسي': تركيا زوّدت أوكرانيا بذخائر عنقودية أميركية الصنع

مجلس وزراء العراق يوافق على إطلاق 'الحملة الوطنية' بهذا الشأن..

العلامة ياسين: نطالب اللبنانيين بموقف حازم من اصحاب الاصوات النشاز

الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

هل تشتعل حرب مباشرة بين روسيا والناتو؟