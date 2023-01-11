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العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن.

العالم - مصر

وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.

على جانب آخر، أكدت بيانات "ريفينيتيف" تجاوز سعر الصرف لهذا المستوى. ووفقا لبيانات "بلومبيرغ"، سجّل الجنيه المصري سعر 30.45 للدولار في تمام الساعة 12:28 مساء بتوقيت القاهرة (13:28 بتوقيت موسكو، 10:28 بتوقيت غرينتش).

بالأمس، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستتبنى نظام سعر صرف مرن (يسمح بتحرك قيمة العملة وفقا لعوامل العرض والطلب)، على أن يقتصر تدخل البنك المركزي لمواجهة حالات التقلب الحادة.

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