العملة المصرية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

العالم - مصر

وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.

على جانب آخر، أكدت بيانات "ريفينيتيف" تجاوز سعر الصرف لهذا المستوى. ووفقا لبيانات "بلومبيرغ"، سجّل الجنيه المصري سعر 30.45 للدولار في تمام الساعة 12:28 مساء بتوقيت القاهرة (13:28 بتوقيت موسكو، 10:28 بتوقيت غرينتش).

بالأمس، أكد صندوق النقد الدولي أن مصر ستتبنى نظام سعر صرف مرن (يسمح بتحرك قيمة العملة وفقا لعوامل العرض والطلب)، على أن يقتصر تدخل البنك المركزي لمواجهة حالات التقلب الحادة.