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كيف تخطت الامارات التطبيع لتتحول لاستيطان فعلي بهذا العمل؟

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

لقاءات، تعاون، تحالف، فتطبيع. هل يمكن أن يكون هناك شيء بعد ذلك؟ بالنسبة للإمارات والكيان الإسرائيلي، طبعا هناك أكثر. فقد أعلنت الإمارات إدراج الهولوكوست ضمن المناهج التعليمية في مدارسها. طبعا السلطات الإماراتية لم تسمع ربما عن المجازر التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين. ربما لأن فلسطين بعيدة جدا جغرافيا؟ 

خاص بالعالم

غضب وانتقادات واسعة للقرار الإماراتي هذا على مواقع التواصل. في هذا السياق غردت "رزان شوامرة". كل يوم في عنا هولوكوست في فلسطين، وين الإمارات ودول التطبيع عنه؟ "وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ".

"كوثر الحسيني" ايضا علقت. إعلان سفارة دولة الإمارات العربية في واشنطن، عن تضمين بلادها مواد عن "الهولوكوست" في مناهجها التعليمية . لم تكتف بالتطبيع السياسي بل اصبحت عبد لثقافة اليهود.

أما "علي علاء الدين" فكتب في هذا السياق. في الإمارات القضية تخطت التطبيع لتتحول إلى استيطان فعلي.

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