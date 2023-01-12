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ايران تخطط لإنشاء ميناء كبير على سواحل مكران

ايران تخطط لإنشاء ميناء كبير على سواحل مكران
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية، يوم الاربعاء، ان المنظمة وضعت على جدول اعمالها تطوير مينائي سيريك وجاسك وإنشاء ميناء كبير في منطقة مكران، مؤكدا ان المنظمة تولي نظرة خاصة الى تنمية سواحل مكران اكثر فأكثر.

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ملتقى تحت موضوع تنمية سواحل مكران، قال علي اكبر صفائي: ان الاقتصاد البحري هو من مصاديق الاقتصاد المقاوم.

واعتبر من اهم النشاطات الاساسية في الاقتصاد البحري تتمثل في النقل والإسناد البحري، وبناء السفن، والسياحة، والثروة السمكية وتربية الاحياء المائية، الصيد والمنتجات الغذائية، استخراج الطاقة واستخراج النفط والغاز، ومعالجة المعادن خارج السواحل فضلا عن النشاطات البحرية والمينائية.

ورأى صفائي انه من خلال الاستثمار في الاقتصاد البحري يمكن المساهمة في إزالة الحرمان عن المناطق الساحلية وزياد اجمالي الناتج المحلي وإحباط اثر الحظر وتنويع الاقتصاد في البلاد.

واضاف ان من اهم توجهات منظمة الموانئ والملاحة البحرية لتنمية الاقتصاد البحري تتمثل في الدعم الجمركي، وتسهيل تقديم الخدمات الملاحية، والاستثمارات المباشرة في تنمية صيانة وإنشاء البنى التحتية وتجهيز الموانئ، ودعم الانتاج الداخلي والمحلي، وتنمية الرحلات البحرية، ومنح الامتيازات لممرات الترانزيت، وتقوية وتفعيل الفرص التنافسية للتزويد بالوقود، وتنمية سواحل مكران.

ومن المصاديق التنفيذية لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية اشار صفائي الى إطلاق خط ملاحي لشحن المركبات في الموانئ الشمالية، وإطلاق خط بحري منتظم بين موانئ الهند وميناء جابهار، وإكمال المرحلة الاولى لمشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، وإكمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ميناء الشهيد رجائي، ومواصلة انشاء التأسيات البنوية في جزيرة نكين في بوشهر، والبدء بالعمليات التنفيذية لإحياء خليج كركان، مضيفا: ان تنمية مينائي سيريك وجاسك وإنشاء ميناء كبير في منطقة مكران مدرج على جدول اعمال منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

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