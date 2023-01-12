مقتل 14 جندياً في هجومين وسط مالي

العالم- إفريقيا

ووقع الحادثان الثلاثاء الماضي في منطقتين بوسط مالي، حيث يهاجم ارهابيون لهم صلات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى.

وقال الجيش، في بيان، إنّ" نشر تعزيزات ردّاً على الهجمات الأخيرة، أدى إلى مقتل 31 متشدداً".

وتشهد مالي اضطرابات منذ انتفاضة عام 2012، عندما أطاح جنود متمردون الرئيس. وأدى فراغ السلطة الذي نتج من ذلك في النهاية إلى تمرد مسلحين وحرب بقيادة فرنسا، أطاحت المسلحين من السلطة في عام 2013.

ولا يزال المتمردون ناشطين في مالي، وانتقلت الجماعات المتطرفة المرتبطة بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظاً بالسكان منذ عام 2015، ما أدى إلى تأجيج العداء والعنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.