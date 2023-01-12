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منظمات حقوقية تؤكد وقوفها مع ضحايا القمع في السعودية

منظمات حقوقية تؤكد وقوفها مع ضحايا القمع في السعودية
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت 10 منظمات معنية بحقوق الإنسان، أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية؛ على وقوفها مع ضحايا القمع السعودي، لاسيما من الناشطين والمعبرين عن الرأي والمؤثرين في المجتمع.

العالم- السعودية

وقالت في بيان مشترك رصدته مؤسسة "سند" الحقوقية في موقع هيومن رايتس ووتش؛ "نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة في هذا البيان، نتضامن مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية المتفاقم للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن" السنوات الأخيرة شهدت تصاعد حملة النظام السعودي المستمرة على الأصوات المعارضة من حيث نطاقها وحجمها، حيث يتعرض نشطاء حقوق الإنسان، والكتّاب، والأكاديميون، والمفكرون الإصلاحيون في السعودية بشكل متزايد للاستهداف بالمضايقات".

وطالبت المنظمات في البيان المشترك "نظام ابن سلمان بإنهاء أي ممارسات تنطوي على انتهاكات"، منوهة على أن"جهود المساءلة ضرورية أيضا لتحقيق العدالة للضحايا".

المصدر: مؤسسة سند الحقوقية

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منظمات حقوقية تؤكد وقوفها مع ضحايا القمع في السعودية

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