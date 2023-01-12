عرنوس يتفقد مطار دمشق الدولي وعملية اعادة تأهيله

العالم - سوريا

وأكد المهندس عرنوس خلال زيارته إلى المطار برفقة وزير النقل زهير خزيم أهمية تضافر جهود جميع الجهات المتواجدة في المطار لخدمة الرحلات الجوية والمسافرين وشركات الطيران، والإسراع بإنجاز أعمال تأهيل وتطوير مشاريع البنى التحتية التطويرية للمطار، والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية المطلوبة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في إنجاز هذه الأعمال.

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال الترميم والتأهيل الجارية لإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة في أحد مدرجات المطار جراء العـدوان الإسرائيلي الأخير، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على الجهات والشركات المشرفة والمنفذة العمل وفق برنامج زمني مخطط ومدروس ومتابعته دورياً على مدار الساعة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة الحكومة لعمل مطار دمشق الدولي، حيث تم الاطلاع على واقع العمل في صالات الركاب وكوات المصارف العاملة فيه والهجرة والجوازات، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تسهيل وتبسيط إجراءات وصول ومغادرة المسافرين.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المسافرين والعاملين والمراجعين حول جودة الخدمات المقدمة على مدار الساعة وواقع العمل في المطار.