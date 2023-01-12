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السيد نصر الله يطل الثلاثاء المقبل

السيد نصر الله يطل الثلاثاء المقبل
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله خلال حفل توزيع “جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم” التي تقيمها جمعية أسفار للثقافة والفنون والإعلام  على مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

العالم - لبنان

ومن المقرر ان يطل يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 الساعة 7:00 مساءً.

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