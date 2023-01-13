وزير الثقافة الايراني: نواجه الإرهاب الإعلامي في الحقل الثقافي

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وقال إسماعيلي، الخميس، خلال الجولة التفقدية الثانية لرئيس الجمهورية والوفد الحكومي إلى محافظة يزد ، امام حشد من طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين في هذه المحافظة: لو وفقنا الله للخدمة فسنشهد حتما خلال السنوات الأربع المقبلة تغييرات في المؤشرات، والإحصاء والسلوك العام في المجتمع على صعيد مع الحكم الديني والسياسي الصحيح والمسار الثوري.

وذكر أنه يتم بذل جهود لوضع القدرات الثقافية والفنية في تصرف القيم الدينية ، وتابع انه سيجري هذا العام ، تأليف المئات من الاناشيد بمناسبة "عشرة فجر" ذكرى انتصار الثورة الاسلامية فضلا عن ان مهرجان انتصار الثورة تسلم اكثر من الف نتاج مسرحي جديد وتم اختيار 70 عملاً منها تهدف جميعها إلى تكريس التعاليم الدينية.

وصرح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أننا نحاول أن تكون النتاجات الثقافية والفنية هي الاتجاه السائد في البلاد، وقال: لقد جرى في العام الماضي ، تاهيل مائة ألف شخص من هواة الفن في المناطق المحرومة ، كما ان العمل الجهادي جار في مجال القرآن ، بحيث تم فتح دورات جديدة لتعليم القران وتدريب المعلمين في أكثر من 50 مكانًا في البلاد.

وقال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: في السنوات الماضية، كان لدينا فيلمان إلى ثلاثة أفلام تشاركية في مؤسسة "فارابي" كل عام ، ولكن هذا العام ، وبدعم من رئيس الجمهورية، سيتم إنتاج 23 فيلمًا، جميعها في مجال نشر القيم الثورية ، 6 منها على صلة بقادة الدفاع المقدس العظام (المتعلقة بمواجهة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، وإجمالاً سنحضر 11 منها إلى مهرجان "الفجر" السينمائي.