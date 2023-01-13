تحذير دولي بارتفاع التضخم وانهيار الدولة في تونس

العالم-تونس

وتم تحديد هذه المخاطر من خلال بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن نسخة 2022 من تقرير المنتدى ركزت على انهيار الدولة وأزمة الديون والبطالة ، وامتداد ركود الاقتصاد وانتشار الأنشطة غير المشروعة ، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

واعتمد تقرير المخاطر العالمية على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ، والذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى.