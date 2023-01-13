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تحذير دولي بارتفاع التضخم وانهيار الدولة في تونس

تحذير دولي بارتفاع التضخم وانهيار الدولة في تونس
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

مثلت أزمة الديون وانهيار الدولة والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وأزمة غلاء المعيشة بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم،المخاطر الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال الفترة 2023- 2025 ، وفقا للنسخة الثامنة عشر من تقرير المخاطر العالمية 2023 ، الذي نشره، المنتدى الإقتصادي العالمي.

العالم-تونس

وتم تحديد هذه المخاطر من خلال بحث أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، بصفته الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن نسخة 2022 من تقرير المنتدى ركزت على انهيار الدولة وأزمة الديون والبطالة ، وامتداد ركود الاقتصاد وانتشار الأنشطة غير المشروعة ، باعتبارها المخاطر الرئيسية التي تواجه تونس, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

واعتمد تقرير المخاطر العالمية على استبيان تصورات المخاطر العالمية السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ، والذي يجمع المعلومات الرئيسية من أكثر من 1200 خبير عبر شبكة المنتدى.

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تحذير دولي بارتفاع التضخم وانهيار الدولة في تونس

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