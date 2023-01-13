شاهد.. المصلون بدأوا بالتوافد الى مدينة الصدر لاقامة صلاة الجمعة الموحدة

العالم - العراق

من جهته، افاد موقع "السومرية نيوز" ان مدير مكتب الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، اكد اليوم الجمعة، ان صلاة الجمعة الموحدة شعيرة امر بها السيد محمد الصدر، وان اليوم الجمعة يصادف الذكرى السنوية لولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) لتكون هذه الشعيرة بذكرى ولادتها.

واضاف الجابري للسومرية نيوز: "نهنى العالم الإسلامي والحجة بن الحسن وجميع المؤمنين في العالم بهذه الذكرى" مستدركا، "اليوم تتكرر هذه الذكرى السنوية وتكون هذه الشعيرة بذكرى ولادة الزهراء (عليه السلام)".



وأضاف الجابري ان "هذه الصلاة لن تكن بها أي جوانب سياسية فقط احياء شعيرة دينية".

وأفاد مراسل السومرية، باستمرار توافد المصلين الى مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لإقامة صلاة الجمعة الموحدة، التي أعلن التيار الصدري إقامتها في بغداد وجميع المحافظات باستثناء محافظة البصرة.

وكان التيار الصدري قد دعا الثلاثاء الماضي من خلال مذكرة داخلسة، الى صلاة جمعة موحدة استثنى منها محافظة البصرة.

وجاء في المذكرة الصادرة اليلاثاء الماضي، ان التيار الصدري في العراق قرر استثناء محافظة البصرة من صلاة الجمعة الموحدة المقبلة.

وقال مكتب الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة، بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر استثناء محافظة البصرة من الصلاة الموحدة للجمعة القادمة والبقاء على صلوات الجمعة بوضعها الطبيعي".