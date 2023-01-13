الصحة اللبنانية تسجل 208 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة 

العالم _ لبنان

كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان ، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي لللوفيات23.

ثمّة موجة جديدة من كورونا وصلت، وفق ما أكّد قبل أيام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض. تلك الموجة جراء تزايد الاختلاط في فترة الأعياد. وعليه، يُتوقّع أن ترتفع الأرقام في الأيام القادمة، وفق ما يؤكّد مستشار وزير الصحّة الدكتور محمد حيدر حالة لبنان لن تكون بعيدة عما حوله. الأرقام تتصاعد في العالم وليس فقط في منطقتنا. الارتفاع الأول جاء في الصين، تاليًا في أميركا، والآن في أوروبا، مع الإشارة الى أننا "منفتحون" جدًا على أوروبا، ما يعني أنّ انتقال الحالات سيكون سهلًا.

أمام واقع الازدياد يأمل حيدر أنّ يكون ارتفاع الأرقام بشكل بسيط، أو بالأحرى بشكل تتمكّن معه المستشفيات من استيعاب الحالات في حال تطلّبت حالة المرضى المستشفى. في السابق لم تكن مسألة الكورونا كموجة أو كرقم تهمنا بقدر ما تهمنا الطاقة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي للاهتمام بالمرضى.

وحول زيادة الأرقام، يذكّر حيدر أنّ الشهر الماضي كان لدينا أعياد وقدم الى لبنان الكثير من المغتربين ما وسّع دائرة الاجتماعات العائلية التي ترافقت مع زيادة في أرقام الإصابات. لكنّ حيدر يُجري نوعًا من المقارنة بين عدّاد الإصابات العام الحالي ونظيره خلال العامين الماضيين. المقارنة تُبيّن أنّ الإصابات خلال شهر كانون الثاني الحالي لا تشبه ما سبق.

حاليًا تزداد الأرقام بالعشرات ولغاية اليوم يُسجّل أقل من 200 إصابة يوميًا، أما في السابق فالأرقام كانت تزداد بالآلاف. وعليه، الوضع حاليًا تحت السيطرة وقادرون على السيطرة عليه. المُهم أن يكون لدى الناس الوعي. المطلوب من أي فرد يشعر بعوارض وضع كمّامة والابتعاد عن الآخرين، لا نقول أن يلجأ للحجر لأنّ الأفكار تغيّرت في هذه القضية، المطلوب وضع كمامة والابتعاد عن التواصل المباشر مع الآخرين.