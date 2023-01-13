أنصاري: على الإعلام أن يشرح أبعاد شخصية الشهيد سليماني

العالم - إيران

وفي حديث اذاعي وصف حجة الاسلام انصاري، الشهيد سليماني الغالي بأنه كان الانسان المسلم البارز الكامل وقال: ربما لم يتعرف جميع الناس على الكثير من خصوصيات الشهيد سليماني ويتصورون أنه كان ناجحا في البعد العسكري فقط ولا يعرفون شيئا عن مختلف سجاياه التي يجب على الاعلام وكل الذين ينشطون في مجال جهاد التبيين توضيح الخصال الحميدة التي كان يتحلى بها الشهيد سليماني.

وتابع قائلا: ان الأهداف التي كانت لدينا في الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية هي سلسلة من القيم أهمها الايمان والصدق والنزاهة والمحبة وطهارة اليد، حيث شهدنا هذه القيم أوائل انتصار الثورة رغم المشاكل المالية والاقتصادية اذ أن تضامن الشعب أدى الى احباط كل المؤامرات في الحرب العالمية التي فرضت على ايران (1980-1988).

وشدد عضو مجمع تشخیص مصلحة النظام على أن الشهيد سليماني كان يؤمن حقا بكل الاسس الاسلامية وكان جنديا مسلما حنونا بمعنى الكلمة، ونموذجا للآخرين في تعامله لجذب الآخرين.