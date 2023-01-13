هذا ما قاله عبداللهيان اثر لقائه وزير خارجية لبنان في بيروت؟

العالم _ لبنان

واضاف عبد اللهيان، ان ايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء وقد تباحثنا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي، اكد عبداللهيان ان ايران لا نتدخل في الامور الداخلية للبنان وندعو الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية.

بدوره شدد بوحبيب على استعداد ايران في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة"، مشيرا الى ان "الامن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور ايران كما المنطقة كلها.