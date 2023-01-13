الشيخ دعموش: لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي في لبنان

العالم - لبنان

وأكد أن ‏أولوية حزب الله في ‏هذه المرحلة هي التعاون لمعالجة الحاجات المُلحة ‏والضرورية التي تخفف من معاناة اللبنانيين بعيدا عن الكيد السياسي، ‏فنحن لسنا جزءا من معركة الكيد السياسي، ولن نكون الا في الموقع ‏الذي يفيد شعبنا ويخفف من آلامه ويؤمن الهدوء والاستقرار في البلد.‏

واعتبر أن لا حل للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي والاسراع ‏في انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ويساهم في عملية الانقاذ، ‏أما التعنت ورفض الحوار والتعاطي بكيدية في الملفات الداخلية واستدراج ‏التدخلات الخارجية والرهان عليها فلن يؤدي إلّا إلى نتيجة واحدة هي ‏زيادة الانقسام وتسهيل الانهيار الشامل.