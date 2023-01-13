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الشيخ دعموش: لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي في لبنان

الشيخ دعموش: لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي في لبنان
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ‏في خطبة الجمعة أن الأوضاع المعيشية في البلد دخلت في المرحلة ‏الأسوأ، فالدولار‎ ‎على أعتاب الخمسين ألفًا، والكهرباء باتت مقطوعة بالكامل، ‏والتعليم الرسمي في خطر، ومشكلة النفايات تتفاقم والفقر وصل الى ‏نسب عالية وغير مسبوقة وهو في ارتفاع مستمر يوما بعد يوم. 

العالم - لبنان

وأكد أن ‏أولوية حزب الله في ‏هذه المرحلة هي التعاون لمعالجة الحاجات المُلحة ‏والضرورية التي تخفف من معاناة اللبنانيين بعيدا عن الكيد السياسي، ‏فنحن لسنا جزءا من معركة الكيد السياسي، ولن نكون الا في الموقع ‏الذي يفيد شعبنا ويخفف من آلامه ويؤمن الهدوء والاستقرار في البلد.‏

واعتبر أن لا حل للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي والاسراع ‏في انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ويساهم في عملية الانقاذ، ‏أما التعنت ورفض الحوار والتعاطي بكيدية في الملفات الداخلية واستدراج ‏التدخلات الخارجية والرهان عليها فلن يؤدي إلّا إلى نتيجة واحدة هي ‏زيادة الانقسام وتسهيل الانهيار الشامل.

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الشيخ دعموش: لا حلّ للأمور العالقة سوى بالتحاور والتفاهم الداخلي في لبنان