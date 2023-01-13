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بري يبحث مع عبد اللهيان الاوضاع في لبنان والمنطقة

بري يبحث مع عبد اللهيان الاوضاع في لبنان والمنطقة
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين  التينة  وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان.

العالم - لبنان

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سبق ذلك، لقاء وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث تم بحث آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏الإقليمية والدولية.

هذا وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الخميس الى بيروت، في زيارة رسيمة بدعوة من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

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