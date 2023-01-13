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السوداني يبحث مع شركة ألمانية تطوير قطاع الكهرباء

السوداني يبحث مع شركة ألمانية تطوير قطاع الكهرباء
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الالمانية کرستيان بروخ تطوير قطاع الكهرباء.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "السوداني، استقبل في مقر إقامته بالعاصمة برلين، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة کرستيان بروخ، وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء، وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "عزم الحكومة على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سيمنز على الأرض".

وحضر اللقاء "وزير الكهرباء ومستشار رئيس الوزراء، ونائب رئيس ومسؤول الشرق الأوسط لشركة سيمنز، ومدير الفرع التنفيذي للشركة في العراق".

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