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وقفة جماهيرية لحماس في 'خانيونس' نصرةً للقدس والضفة

وقفة جماهيرية لحماس في 'خانيونس' نصرةً للقدس والضفة
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخان يونس، ظهر الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة؛ نصرةً للقدس والضفة وأهلهم المرابطين.

العالم _ فلسطين

وشارك في الوقفة التي نظمتها الحركة أمام مسجد حمزة في بني سهيلا، قيادة حركة حماس وفصائل العمل الوطني والإسلامي بالمحافظة وجمع غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني، رافعين لافتاتٍ نصرةً للقدس والأقصى والضفة المحتلة.

وأكد القيادي في حركة حماس د. محمد سليمان الفرا أننا سنبقى سنداً ودعماً للمرابطين في القدس والأقصى والمقاومين بالضفة، مؤكدًا أننا شعبٌ واحد، والحدود والسدود لا تفتّ في عضدنا؛ فأرضنا واحدة، وشعبنا موحد في مواجهة الاحتلال.

وأوضح الفرا أن المسجد الأقصى علامة قدسية، وشعبنا لا يقبل أبداً بتقسيمه ولا بتدنيسه من الاحتلال ومستوطنيه، وسيبقى درة التاج، وسنبقى مدافعين عنه مهما كلف الثمن.

وبيّن أن صواريخ المقاومة في معركة سيف القدس غطّت كل أرض فلسطين، وقال: نبشركم في المعركة القادمة أن أقدام المجاهدين ستصل لتراب أرضنا بأكمله.

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