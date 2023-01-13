خيانات ابن سلمان ستبقى حاضرة في سجله المظلم

العالم - اليمن

وقال الاتحاد في بيان: تفاجأنا بقيام حكومة المرتزقة بخطوة جنونية برفعها سعر الدولار في المنافذ الجمركية إلى 750 ريالا للدولار وهذه زيادة تمثل 50% عن السعر الحالي.

وأضاف البيان "نحذر حكومة المرتزقة من هذه القرارات ونؤكد اعتراضنا وبشدة على هذا التصرف اللاإنساني الذي سيزيد من معاناة الملايين من الأسر اليمنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية".

وتابع قائلا: إن هذا القرار ليس الأول بل سبقه قرار لحكومة المرتزقة قبل أقل من شهر برفع ما يسمى "ضرائب تحت الحساب" على السلع والبضائع المستوردة بنسبة تصل إلى ما بين (300%-500%) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.

وطالب حكومة المرتزقة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن هذا القرار وعدم تحميل المواطن وقوته أعباء مالية نتيجة فشل المرتزقة في إدارة الملف الاقتصادي.

ووجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية بالرفض وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتا؛ داعيا التجار إلى الامتناع عن فتح أي بيان جمركي وفقا لهذا القرار الكارثي.