السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حمودي يؤكد للصفدي على دعم القضية الفلسطينية

حمودي يؤكد للصفدي على دعم القضية الفلسطينية
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المجلس الأعلى العراقي، همام حمودي، أمس الجمعة، ورئيس مجلس النواب الاردني احمد الصفدي على ضرورة الموقف الاقليمي الرافض للكيان الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى في بيان أن "همام حمودي، استقبل رئيس بمكتبه في بغداد، رئيس مجلس النواب الاردني، احمد الصفدي، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقة بين البلدين، وأهمية تعزيز المواقف الايجابية بين الشعبين الشقيقين بأن ينعكس الموقف الرسمي الاردني على المواقف الشعبية، كمنطلق يعزز من التعاون في المجالات الاقتصادية، وانشاء المدن الصناعية، وتطوير السياحة الدينية في الأردن".

واضاف البيان ان "اللقاء شهد أيضا بحث تطورات المشهد السياسي على الصعيدين الاقليمي والدولي والتاكيد على ضرورة الموقف الاقليمي الرافض للكيان الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية".

روابط ذات صلة

الشيخ همام حمودي: دماء الشهادة قرب المطار امتداد لدماء الطف

المجلس الأعلى الإسلامي يدعو ألمانيا للاستثمار في العراق

الصفدي يوجه دعوة رسمية للعامري لزيارة الاردن

بغداد وعَمان تتباحثان التعاون في المجال القضائي والقانوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: جلسة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل: هل تُكسر الجرّة بين التيار والحزب؟

حمودي يؤكد للصفدي على دعم القضية الفلسطينية

تظاهرة كبرى احتجاجاً على القوانين التي تعتزم حكومة نتنياهو إنفاذها

بـ نحو مليار متر مكعب .. ايران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز

"الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن شهداء جنين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-01-2023