مفتي العراق: جريمة المطار تستدعي وقوف جميع الجهات لادانة اميركا

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم المفتي الشيخ عامر البياتي في كلمة خلال المؤتمر القانوني والسياسي الدولي بشأن جريمة المطار نيابة عن الصيمدعي، عن "جريمة المطار ارتكبت في مكان يعتبر محرما دوليا وهو مطار بغداد الدولي، ما يعني انتهاك لسيادة العراق والعالم".

وأضاف أن "الجريمة النكراء تستدعي تحرك العراق لصيانة وضمان سيادته من الانتهاكات الاميركية المتكررة والتي كان ابرزها اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني".

وأشار إلى أن "على الجهات القضائية الدولية أن تعمل من أجل إدانة ومحاسبة الإدارة الأميركية التي أمرت بالجريمة ومحاسبتهم وفقا للقوانين".