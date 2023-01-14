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بعد اجراء لقاءات مهمة في لبنان..

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سوريا في زيارة رسمية

وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سوريا في زيارة رسمية
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية إلى سوريا يبحث خلالها عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

العالم - سوريا

وكان في مقدمة مستقبلي الوزير الضيف، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

يذكر أن الوزير المقداد تلقى يوم الأحد الماضي اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

واختتم وزير الخارجية الإيراني، زيارته إلى لبنان التي وصل إليها مساء الخميس، حيث التقى خلالها الأمين العام لحزب الله ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وعدد من النخب والشخصيات اللبنانية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد صرح خلال لقائه مع مجموعة من النخب اللبنانية السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاجتماعية في بيروت مساء الجمعة، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة، مؤكدا أن طهران ستبقى صديقة لبيروت في الأوقات الصعبة.

اوعن لقاءاته خلال زيارته الحالية إلى لبنان ، قال: لقد أجريت محادثات جيدة مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب الله. كما تبادلنا خلال اللقاء مع السيد زياد نخالة ، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني ، وجهات النظر حول آخر المستجدات في فلسطين والأراضي المحتلة.

وقال أمير عبداللهيان: إن الزيارة إلى لبنان كانت فرصة جيدة للغاية لتبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات بين البلدين. نعتقد أن الأحزاب السياسية اللبنانية لديها الكفاءة الكافية لانتخاب رئيس لبلدها دون تدخل خارجي.

وأضاف: نعلم أن لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية ونقص في الوقود والطاقة. نحن مستعدون للتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: كما ناقشنا وتبادلنا الآراء بشأن مسار الحوارات في المنطقة. نهج الدكتور رئيسي يقوم على مبدا السياسة الخارجية المتوازنة ، وأولويتنا في هذه السياسة هي التركيز على الجيران والمنطقة.

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بعد اجراء لقاءات مهمة في لبنان.. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سوريا في زيارة رسمية

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