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الحلبوسي: بحثنا مع الصفدي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن

الحلبوسي: بحثنا مع الصفدي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، ملف الربط الكهربائي بين البلدين.

العالم - العراق

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أحمد الصفدي: "ناقشنا العلاقات الثنائية والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث بحثنا بشكل تفصيلي ملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن".

وأشار إلى أن "زيادة منافذ بيع النفط العراقي مسألة مهمة كونها ستزيد من واردات العراق"، مؤكدا أنه "تم تخفيض الكلفة المالية لأنبوب البصرة - العقبة".

وأضاف: "نقدر عالياً زيارة الصفدي إلى بغداد ودعم الأردن للشعب العراقي"، مؤكداً: " نحن داعمون للأردن في مواجهة التحديات".

وثمن الحلبوسي "مواقف الأردن الداعمة للعراق".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن زيارته إلى بغداد تأتي بعد لقاء الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك إن "زيارته إلى بغداد جاءت بعد اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عقد مؤخراً في الأردن"، مشيراً الى أن "عمان تدعم جهود الحكومة العراقية".

وأوضح أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما تم مناقشته خلال زيارته إلى بغداد"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني".

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