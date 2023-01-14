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تصريح رسمي نادر للصین..

60 ألف وفاة خلال 5 أسابيع.. حصيلة وفيات كورونا في الصين

60 ألف وفاة خلال 5 أسابيع.. حصيلة وفيات كورونا في الصين
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

في تصريح رسمي نادر، كشفت السلطات الصحية في الصين -اليوم السبت- عن حصيلة ضخمة لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 5 أسابيع.

العالم - أسيا والباسفيك

وأعلنت بكين تسجيل 60 ألف وفاة تقريبا خلال 5 أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي إن الصين سجّلت 59 ألفا و938 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2022 و12 يناير/كانون الثاني 2023.

وتكافح الصين تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد بعد تخفيف التدابير الخاصة بمكافحته وإلغاء العمل بسياسة "صفر كوفيد"، التي كانت تفرض قيودا مشددة وتضع ضوابط على التجمعات وتلزم بالحجر الصحي.

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تصريح رسمي نادر للصین.. 60 ألف وفاة خلال 5 أسابيع.. حصيلة وفيات كورونا في الصين

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