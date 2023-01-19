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الحرب في أوكرانيا تتحول إلى قطعة من جهنّم

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

الحرب في أوكرانيا وكأنها جهنم كلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد.. ترسانة الاسلحة الكبيرة التي زود الغرب بها كييف، لم تكفيها وتواصل طلب المزيد والمزيد، واخرها كان مناشدة الغرب بتزويدها بالدبابات والدفاعات الجوية.

العالم - خاص بالعالم

واضافت كييف انها توجه النداء لكل الدول الشريكة والتي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية من اجل تعزيز مساهمتها بشكل كبير. فيما انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات حديثة من طراز ليوبارد. واضاف انه ليس من الصحيح ان تشترط المانيا تقديم المساعدة العسكرية بشرط قيام الولايات المتحدة بنفس الامر.

المانيا اكدت انها لن تسمح لحلفاءها بشحن دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، ما لم توافق الولايات المتحدة على إرسال دبابات قتالية اميركية الصنع. ويمتلك حلفاء برلين أكثر من الفي دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وتعتبر من بين أكثر الدبابات تطورا في العالم.

فيما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية انها سترسل الى أوكرانيا ستمائة صاروخ إضافي من طراز بريمستون. اما السويد فقد اكدت انها ستزود كييف بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة.

روسيا حذرت من تسليم الغرب لكييف اسلحة طويلة المدى. واضاف الكرملين ان هذا الامر سيؤدي الى تصعيد كبير، وأن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي.

فيما اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اثناء زيارته الى بيلاروسيا ان الدول الغربية تدفع كييف لاطلاق التهديدات ضد بلاده. واضاف ان هناك محاولات غريبة للتدخل في الشؤون الروسية الداخلية، وان الغرب يقوم باتخاذ إجراءات تقييدية أحادية الجانب وغير قانونية تهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي والسياسة الداخلية.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي:"الدول الغربية تدفع كييف إلى إطلاق التهديدات ضدنا، ويستخدمون أوكرانيا مركزا لتوجيه أنشطة تخريبية خطيرة ضد بلادنا. ونحقق في معلومات بشأن قيام موظفين بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمساعدة كييف في التحضير لهجمات. ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها معايير مزدوجة في التعامل معنا".

المعطيات على الارض تؤكد ان الصراع في اوكرانيا لن يتم التوصل الى حل قريب له وان جميع الاطراف تسعى للتصعيد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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