رئيس الوزراء العراقي يصدر عدة توجيهات جديدة

العالم-العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن السوداني "وجه بدراسة تنفيذ إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع صندوق شهداء الشرطة في مديرية المرور والذي يستقطع منة مبلغ (35) ألف دينار لصالح إحدى الشركات عند إنجاز المعاملات".

وأشار الى ان السوداني "وجه بدراسة تحويل رسوم وواردات الطرق والجسور المنصوص عليها بقرار رئاسة الجمهورية رقم (40) لسنة 2015 التي تقوم مديرية المرور بإستقطاعها عند تسجيل المركبات او تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وامانة بغداد بالتنسيق مع وزارة المالية بغية المباشرة الفورية بتأهيل الطرق والجسور واستحداث بعض الطرق البديلة لتقليل الزخم المروري الحاصل على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة".

كما وجه السوداني "بدراسة إنهاء (عقد او التريث) بعمل فحص (الهزة) في الوقت الحاضر وإيقاف جباية المبلغ (30) ألف دينار على أن لا يترتب أثر مالي او قانوني على الدولة".

ووجه السوداني أيضا "بدراسة إنهاء عقد الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية فما يخص (طالبي إجازات السوق اجراءات الفحص والاختبار) وبإمكان مديرية المرور توفير الكادر والمستلزمات من مواردها لاجراء الفحص والاختبار بدلا من استيفاء مبلغ 30 ألف دينار من المواطن".

وأضاف رسول ان السوداني وجه "بدراسة قيام مديرية المرور بتشديد الإجراءات على محطات الوزن المحدد لمركبات الحمل كونها تؤثر على الطرق الداخلية والخارجية".