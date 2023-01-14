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العراق يؤكد لأوكرانيا أهمية الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية

العراق يؤكد لأوكرانيا أهمية الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم للقائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، اليوم السبت، أهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافيجنكوف، إذ جرى استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وأهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية".

وأكد الأعرجي، أن "حكومة محمد شياع السوداني تنتهج سياسة احترام سيادة الدول، وهو نهج العراق الثابت، مشيرا إلى أن موقف العراق هو الحياد تجاه أي صراع، معربا عن السعي لإنهاء الحرب بالحوار والتفاهم، لافتا إلى أن الجلوس للحوار قبل الحرب أفضل من الجلوس بعدها، لتجنيب الدول والشعوب مآسي الحروب وويلاتها".

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