رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تعزيز الاجراءات لتخفيف معاناة المواطنين

العالم - ايران

جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات العليا الثلاث الذي انعقد مساء اليوم السبت، باستضافة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، وحضور كل من رئيس السلطة التنفيذية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ورئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف".

وجرى في هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات اساسية على صعيد القضايا المتعلقة باستهلاك وقود الغاز، وبما يسهم في تقليل مشاكل المواطنين من هذا الحيث.

وفيما اشادوا بتظافر الجهود المستديمة والفاعلة الذي جسده الشعب الايراني في جميع الاصعدة، دعا رؤساء السلطات الايرانية العليا، المواطنين الى مزيد من التعاون مع المسؤولين المعنيين لخفض حجم استهلاك المحروقات والطاقة، وبالتالي حل المشاكل المتعلقة بمد الغاز الى المناطق النائية نظرا لاحتمال انخفاض درجات الحرارة المتزايد خلال الايام القادمة.

وعلى صعيد اخر استعرض، هذا الاجتماع، موازنة العام الجديد، وتم الاتفاق على اتخاذ تدابير من قبل البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، لحسم قانون الميزانية الجديدة في اقصر وقت ممكن.