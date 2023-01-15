الصحة العالمية تطالب الصين بمزيد من المعلومات عن كورونا

العالم - أسيا و الباسفيك

وتقدم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالطلب خلال محادثة مع ما شياووي مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، بحسب بيان صادر عن المنظمة.

وجاء في بيان منظمة الصحة العالمية أن "دكتور تيدروس أكد أيضا أهمية تعاون وشفافية الصين بشكل أعمق".

وحث رئيس منظمة الصحة العالمية جميع الدول على تبادل الإحصاءات الحقيقية من أجل الإسهام في مكافحة أكثر فاعلية لانتشار المرض.

وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد خلال الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول و12 يناير/ كانون الثاني.