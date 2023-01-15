5 أطعمة تمنع تساقط الشعر وتقويه

العالم - صحة

وهناك 5 أطعمة تمنع تساقط الشعر بشكل نهائي ويمكن أن تجعله صحيا خاليًا من العيوب، وفقًا لماجاء في موقعfood.ndtv

السبانخ:

تعتبر السبانخ من الأكلات الغنية بالحديد والتي يعرف عنها أنها تعمل على تعزيز الشعر فتناولها بانتظام يفعل الكثير لشعرك، في تعزيز الطول، حيث إن الحديد هو أحد المكونات الأساسية لنمو الشعر، فمن الممكن أن يكون السبب الأساسي من تساقط شعرك هو نقص الحديد بالجسم، لذا تأكد من أن تكون السبانخ في نظامك الغذائي للحفاظ على الشعر

البيض:

البروتين من أهم الأطعمة التي تساعد على نمو الشعر، لذا لابد من الحفاظ على تناول الأسماك والبيض، يحتوي البيض على عنصرين من أهم مكونات بروتين نمو الشعر والبيوتين اللازمة لمنع تساقط الشعر، بالإضافة إلى أن البيض يحتوي على الزنك والسيلينيوم اللذين يعتبران رائعين في تكوين وعناية الشعر.

التوت

التوت من أفضل العناصر التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر كثيرة مضادة للأكسدة، لذا احرص على أن يكون التوت عنصر أساسي في نظامك الغذائي فهو مصدر قوي لفيتامين سي، الذي يمثل مصدر أساسي للكولاجين.

​ اللوز

يحتوي اللوز على عدة عناصر وأحماض دهنية كثيرة تساعد على ترطيب الشعر ومنع تساقطه، بالإضافة إلى أنه من أقوى أنواع الحماية للشعر من التساقط أو الضعف لاحتوائه على ماغنسيوم وعناصر مغذية .

بذور الشيا

تمتاز بذور الشيا بالبروتينات والنحاس والفوسفور والتي تعتبر عوامل رئيسية للشعر تساعد في زيادة كثافة الشعر بالإضافة إلى أن بذور الشيا تحتوي على مادة الكيراتين الذي تساعد في تعزيز قوة الشعر.