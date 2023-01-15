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حزب العمل والانجاز يطرح أجندة لحل الأزمة السياسية في تونس

الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب الأمين العام لحزب العمل والانجاز أحمد النفاتي إن الحل للمشهد التونسي المتأزم هو صندوق الاقتراع وليس المحاكم والقضاء واحتكار السلطة بيد شخص واحد حسب تعبيره.

العالم - خاص بالعالم

أضاف، في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الثورة التونسية في عام 2011 كانت لحظة تتويج لمسار نضالي دام لعقود في يحارب الاستبداد، مشيرا الى أن الشعب التونسي شعب سلمي وحتى في ثورته لم يرفع السلاح ولم يسقط الدولة، حيث طبق الدستور في انتزاع السلطة من زين العابدين بن علي.

وأعتبر نائب الأمين العام لحزب العمل والانجاز اجراءات الرئيس التونسي في 25 جولية عام 2021 بأنها انقلاب حقيقي، لان الاجراءات التي اتخذها كانت خارج الاطار الدستوري (حسب تعبيره).

وقال النفاتي، إن التونسيين بكافة اطيافهم توحدوا في احياء ذكرى ثورة 14 جانوية الـ12 في شارع حبيب بورقيبة رغم اختلافهم في طريقة الخروج من الأزمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو... حزب العمل والانجاز يطرح أجندة لحل الأزمة السياسية في تونس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-01-2023