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مطالبات بالإفراج عن معتقل الرأي السعودي الشيخ عمر المقبل

مطالبات بالإفراج عن معتقل الرأي السعودي الشيخ عمر المقبل
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

طالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية بالإفراج عن الداعية عمر المقبل، الذي اعتقل على خلفية تعبيره عن الرأي.

العالم- السعودية

وقال حساب "معتقلي الرأي" المدافع عن المعتقلين السياسيين بالسعودية، على تويتر :

نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الشيخ عمر المقبل، الذي اعتقل على خلفية تعبيره عن الرأي.

ونشر الحساب فيديو من دعاء بخطبة سابقة للشيخ حول فايروس كورونا:

المقبل

واعتقلت سلطات الرياض الداعية عمر المقبل الذي كان يعمل أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة القصيم، لأنه أبدى رأيه فيما تمارسه “هيئة الترفيه” التي يترأسها المستشار في الديوان الملكي، تركي آل شيخ.

المقبل كان قد قال في خطبة له، إن نشاطات هيئة الترفيه تسلخ المجتمع عن هويته، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها السعودية في الفترة الأخيرة.

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مطالبات بالإفراج عن معتقل الرأي السعودي الشيخ عمر المقبل

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