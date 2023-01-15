بوتين: الديناميكية إيجابية.. + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنّ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي.

وقال بوتين:"الديناميكية إيجابية. كل شيء يمضي وفقاً لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.آمل أن يسعدنا مقاتلونا أكثر بنتائج قتالهم".

وزارة الدفاع الروسية من جهتها اكدت أنّ الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت السبت نظام الإدارة العسكرية في كييف ومواقع الطاقة المرتبطة بها، حققت أهدافها. وذكرت الدفاع الروسية أنّ قواتها على محور دونيتسك واصلت تقدمها بعد تحرير سوليدار، في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيوموفسك قرب باخموت.

من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك، إنّ صاروخ كروز من طراز كي إتش اثنين وعشرين هو الذي أصاب مبنى شاهقاً في مدينة دنيبرو وسط شرق البلاد. واضاف المسؤول الاوكراني انه ليست لدى قوات بلاده أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ المتطورة.

وضمن التورط الغربي المباشر في الحرب الاوكرانية، أعلن عدد من حلفاء كييف عزمهم تزويدها بمركبات قتالية جديدة ودبابات. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم اربع عشرة دبابةً من طراز "تشالنجر اثنين" وأسلحةً ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. كما تعتزم واشنطن تزويد كييف بعربات قتالية من طراز برادلي وصواريخ خارقة للدروع. بدورها سترسل باريس مركبات قتاليةً مدرعة خفيفة من طراز "إيه إم إكس". وفي الأثناء، تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة ودبابات حديثة. وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه سيجري خلال زيارته لبرلين محادثات بشأن تسليم دبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا، وهو ما يرفع الدعم الغربي لكييف إلى مستوى جديد. وعلى خط التصعيد يعتزم الناتو نشر طائرات اواكس للانذار المبكر في رومانيا وذلك لمراقبة النشاط العسكري الروسي، وقد حذّر الكرملين من أنّ الخطط الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة ستطيل أمد الحرب وستكون اهدافاً مشروعة للقوات الروسية، كما أنها لن تحدث تغييرا ميدانيا جذريا لمصلحة الأوكرانيين.