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وول ستريت جورنال: السوداني يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن

وول ستريت جورنال: السوداني يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى الى واشنطن
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني- نقلاً عن صحيفة أمريكية- انه "يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل" بخصوص مستقبل تواجد القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في البلاد.

العالم - العراق

وبحسب الصحيفة التي أجرت حواراً مع السوداني فان الأخير "دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد جدولًا زمنيا لانسحابها" وفقاً للصحيفة.

ونقلت عن السوداني قوله، إن "الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وإن القضاء على تنظيم داعش الارهابي يحتاج إلى المزيد من الوقت"، في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي، التي تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير".

وأضاف رئيس الوزراء أن العراق "يرغب بأن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال خلال زيارته ألمانيا الجمعة أن "العراق اليوم لا يحتاج إلى قوات قتالية، ما موجود هو فريق استشاري للتدريب والدعم المعلوماتي" مؤكدا ان "الأجهزة الأمنية العراقية بكامل صنوفها قادرة على ردع الارهاب، ووصلت إلى مرحلة من الجهوزية لحفظ الأمن في عموم البلاد".

وبين ان "وجود فرق المستشارين للتحالف الدولي يخضع حالياً للمراجعة من قبل الأجهزة الأمنية، لتحدد بشكل مهني وفني حجم البعثات التدريبية ونوعية المهام، والمدة التي تحتاجها القوات الأمنية حتى تتمكن من تطوير قدراتها".

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