إصابة أكثر من 70 شرطيا خلال مواجهات مع المحتجين في لوتزيرات الألمانية

العالم-اوروبا

وأعلنت الشرطة في بيان"أصيب منذ بداية العملية، أكثر من 70 من رجال الشرطة"، وتم نقل تسعة نشطاء إصابتهم ليست خطرة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.



وأكدت أنها تمكنت حتى الآن، من طرد أكثر من 300 شخص من لوتزيرات، وبقي ناشطان يرفضان الخروج من أحد الأنفاق تحت الأرض. في حين اعتقلت الشرطة 12 شخصا.



وبدأت الشرطة صباح يوم الأربعاء، بإخلاء لوتزيرات، الواقعة في شمال الراين ـــ ستفاليا. حيث تخطط شركة الطاقة الألمانية RWE البدء باستخراج الفحم. وكان من المفترض إخلاء القرية بالكامل من سكانها بحلول نهاية يناير بموجب مرسوم قانوني.



لكن نشطاء حماية البيئة المعارضين لاستخراج الفحم أرادوا البقاء في لوتزيرات، واستقروا في المنازل التي رحل عنها سكانها رافضين الخروج منها وإخلاءها.



وأكد متحدث باسم الشرطة في وقت سابق أن قوات الأمن اضطرت إلى صد المتظاهرين بالقوة، مستخدمة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل والهراوات".



ونتيجة للمواجهات العنيفة تضررت العديد من سيارات الشرطة، بسبب رميها بالحجارة، واقتلاع المرايا الجانبية، وعطب عدد كبير من إطاراتها.