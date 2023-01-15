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مكتب نتنياهو يتسلّم طردا مشبوها

مكتب نتنياهو يتسلّم طردا مشبوها
الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام صهيونية، مساء الأحد، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تسلّم طردا مشبوها يحوي مواد خطيرة.

العالم-الاحتلال
وأضافت أنه تم استدعاء الشرطة الصهيونية لفحص المغلف.
كما أشارت إلى أن قوات من الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين حلوا بمكتب نتنياهو بعد اكتشاف المظروف المشبوه داخله.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة أنه "في إطار الاستقبال الروتيني للبريد، تم تسلم مظروف مشبوه"، وأضاف أنه "يتم التحقيق في القضية من قبل مسؤولي الأمن في المكتب".
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني، أنه تم العثور على آثار وبقع زيت على المغلف، ما أثار الشكوك حول احتوائه على "مادة خطرة".
ولاحقا، تم فحص المغلف من قبل خبير متفجرات، ولم يتم العثور على أي نتائج.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11" أن الشرطة تحفظت على المغلف لإجراء فحص إضافي.

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مكتب نتنياهو يتسلّم طردا مشبوها

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