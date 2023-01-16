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بالفيديو.. تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، أنه تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى اسطنبول.

العالم- تركيا

وقالت المديرية العامة للسلامة الساحلية في بيان إن "سفينة الشحن MKK-1، والتي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة"، مشيرة إلى أنه "تم توجيه قواربنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث".

وأكدت أنه "تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بشكل مؤقت".

يذكر أن سفن شحن تبحر من الموانئ الأوكرانية، في إطار اتفاق اسطنبول لنقل الحبوب (مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية)، الذي تم التوقيع عليه يوم 22 يوليو 2022، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية التي تمت برعاية تركية أممية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

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