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مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا

مظاهرات في ألمانيا لدعم روسيا
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

شهدت شوارع العاصمة الألمانية، برلين، خروج الآلاف إلى الشوارع في مظاهرات منددة بالسياسة الغربية المعادية لروسيا.

العالم- أوروبا

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مرددين شعارات مناهضة للغرب، خلال مسيرة الذكرى التقليدية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت.

وبحسب صحيفة "ويلت" الألمانية، "فإن" الألمان ذوي البشرة البيضاء، ومعظمهم من الرجال، شاركوا في المظاهرات مرددين شعارات معادية للغرب حاملين لافتات كتب عليها: العدو الرئيسي في المنزل، وما شابه ذلك".

وأضافت الصحيفة أن "المتظاهرين رفعوا علم جمهورية دونيتسك الشعبية".

هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمتها بـ "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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