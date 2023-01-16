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من هو هرتسي هليفي قائد هيئة اركان الاحتلال الجديد؟

من هو هرتسي هليفي قائد هيئة اركان الاحتلال الجديد؟
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

بدأ هرتسي هليفي، اليوم الإثنين، مهامه رئيساً جديداً لهيئة أركان جيش الاحتلال خلفا لأفيف كوخافي الذي شهدت فترته تعزيز قوة السلاح التكنولوجي وحرب السايبر، وتعزيز قوات سلاح الجو والوحدات التكنولوجية على حساب القوى البشرية القتالية.

العالم- الإحتلال

هرتسي هليفي (55 عاماً) جنرال في الجيش "الإسرائيلي" نشأ في مدينة القدس، ويشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ولد هليفي عام 1967 ونشأ في القدس وتجند عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات وحصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة الماجستير في العلوم.

كان "هليفي" مسئولاً عن العدوان "الإسرائيلي" في شمال قطاع غزة خلال معركة الفرقان 2008/2009، وخاصة بيت حانون وبيت لاهيا ومنطقة العطاطرة.

وشغل في وقت سابق منصب قائد الكلية الدولية للقيادة والأركان الذراع، وقائد فرقة الجليل العسكرية من وحدة التشغيل المنطوق الاستخبارات، وقائداً للواء المظليين.

وعُين هرتسي هليفي نائباً لرئيس أركان جيش الاحتلال العام الماضي، بعد أن كان يشغل هذا المنصب إيال زامير الذي رُشح مع "هليفي" لرئاسة الأركان الجديدة.

"هليفي" متزوج وأب لأربعة أولاد، حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة وإدارة الأعمال من "الجامعة العبرية" في القدس، ودرجة الماجستير في إدارة الموارد الوطنية من "جامعة الأمن القومي في واشنطن".

اهم المواقع التي خدم فيها هليفي..

1991-1993 - قائد لواء المظليين.

1993-2001 - شغل عدة مناصب قيادية في دورية الأركان العامة.

2004-2001 - قائد دورية في هيئة الأركان العامة.

2007-2005 - قائد منطقة منشيه.

2009-2007 - قائد لواء المظليين.

2009-2011 - رئيس قسم العمليات في شعبة المخابرات.

2011-2013 - قائد لتشكيل الجليل (91).

2014-2013 - قائد كلية القيادة والأركان.

2014-2018 - رئيس شعبة المخابرات.

2018-2021 - قائد القيادة الجنوبية.

2022-2021 - نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

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