مناورات جوية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا

العالم - خاص بالعالم

وسط مخاوف في أوكرانيا والغرب من أن تستخدم موسكو حليفتها مينسك لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا.

وتستمر المناورات التي وصفتها مينسك في وقت سابق بأنها "ذات طبيعة دفاعية"، حتى الأول من فبراير/ شباط. ولفتت وزارة الدفاع في بيلاروسيا إلى أن المناورات تجري باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا، وأن الحليفتين بدأتا تدريبات عسكرية مشتركة تشمل "لواءً فرعياً".

كما أوضح مجلس الأمن البيلاروسي أن التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا، ذات طبيعة دفاعية بحتة وستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل.

وأعلن مجلس الأمن البيلاروسي، أن مينسك مستعدة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.

وتنفي موسكو أنها تضغط على رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو للقيام بدور أكثر فاعلية في حرب أوكرانيا.

من جانبها، تحذر كييف بإستمرار من هجمات محتملة من روسيا البيضاء، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إن بلاده يجب أن تكون متأهبة على حدودها مع روسيا البيضاء.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضاً منشآت بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في ايلول/ سبتمبر الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

توازياً، كانت فرق الإنقاذ تحاول العثور على ناجين بين أنقاض مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا، تعرّض لضربة روسية وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن العدد المؤكد للقتلى ارتفع إلى 35 ولا يزال مصير 35 آخرين مجهولا.

ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بعد هجوم دنيبرو الحلفاء الغربيين إلى تقديم المزيد من الأسلحة لإنهاء ما اسماه "الإرهاب الروسي" والهجمات على أهداف مدنية.

الى ذلك وعد حلف شمال الأطلسي، بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة الغربية في المستقبل القريب، وحذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بقطع وعود بمزيد من الأسلحة، قائلة إنها سترسل 14 دبابة قتالية من طراز "تشالنجر2"، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.