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إياك القيام بهذه التصرفات في حال وقوع هاتفك في المياه!

إياك القيام بهذه التصرفات في حال وقوع هاتفك في المياه!
الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

يعاني الكثيرون من وقوع هواتفهم الذكية في الماء، الأمر الذي يسبب لهم المشاكل والقلق من خسارة أجهزتهم.

العالم - منوعات

وانطلاقا من هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى عدد من الأشياء والأمور التي يعتقدون بأنها تساعدهم على تجفيف هواتفهم بسرعة أو يقومون من دون إدراك بفعل أشياء قد تؤدي لخسارة هواتفهم الى الأبد.

عرض موقع "gadgetsnow" الهندي أهم 10 أشياء ينبغي تجنبها في مثل هذه الحالة:

1- عدم تجفيف الهاتف باستخدام مجفف الشعر: حيث يؤدي الهواء الساخن لإتلاف المكونات الداخلية للهاتف أو يتسبب بحدوث عطل نتيجة للحرارة الزائدة.

2- عدم وصل الهاتف المبتل بالتيار الكهربائي لشحن البطارية.

3- عدم هز الهاتف بقوة لإخراج الماء لأن ذلك قد يتسبب في تسرب المياه إلى الداخل.

4- عدم فك الهاتف أو إخراج البطارية.

5- لا تحاول استخدامه بل قم بتطفيته من خلال زر التشغيل.

6- لا تحاول إخراج بطاقة "sim" لأن ذلك قد يتسبب بدخول المياه إلى داخل الجهاز.

7- أخبر مركز الخدمة بان الهاتف سقط في الماء إذا قررت إصلاحه لأن الكذب قد يتسبب في ضرر أكبر للهاتف خلال عمل المختص.

8- لا تستخدم مروحة أو منفاخا هوائيا لإزالة الماء، لأن ذلك قد يتسبب بتراكم الرطوبة داخل الجهاز.

9- لا تضغط على أي أزرار في الجهاز لمنع دخول المياه الى داخل الجهاز.

10- لا تحاول وصل سماعات الرأس بالمقبس الموجود في الهاتف، لأنه قد يتسبب بصعقة كهربائية.

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