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بالفيديو.. كتائب القسام تعرض رسالة مصورة بخصوص ملف الجنود الأسرى

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

عرضت كتائب القسام  الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، رسالة مصورة  للجندي الإسرائيلي الأسير لديها "أفرها منغستو".

العالم _ فلسطين

وأكدت كتائب القسام خلال الرسالة المصورة: " فشل رئيس الأركان المغادر "كوخافي" و مؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته بانجازات مدعاة وموهومة.

وقالت الكتائب : على خلفه "هاليفي" أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل.

من جانبه قال الأسير الإسرائيلي أفرها منغستو خلال الرسالة المصورة : " إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين (دولة وشعب إسرائيل) من مصيرنا؟

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن نشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في بلاغ غسكري: بعد قليل.. كتائب القسام تنشر رسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى العدو.

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