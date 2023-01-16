شاهد.. ماوراء المناورات الصهيونية الأميركية؟

العالم - العين الاسرائيلية

قال حجازي في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية"الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان المناورات الصهيوينة الاميركية جاءت بعد فشل الحظر على إيران، وهي محاولة من أجل الضغط على ايران والقول إن الخيار العسكري مطروحا على الطاولة.

وأوضح الخبير بالشأن الاسرائيلي، أن المناورات الصهيوينة الاميركية تحمل اشارات صهيونية اكثر من أن تكون أميركية، مشيرين الى أن المسألة مرتبطة بنوع من الاستعراض الذي تقوم به المؤسسة العسكرية تحديدا الصهيونية.

ورأى حجازي، أن المناورات الصهيوينة الاميركية تتناقض مع الكثير من الوقائع والقراءات الصهيونية التي تقول ان الحرب المباشر مع ايران ستؤدي الى فشل الاحتلال الحتمي بسبب قدرات وامكانيات ايران، اضافة الى ان هذه المسألة ستتبعها رد ايراني مباشر على الجانب الصهيوني وتفتح المنطقة على احتمالات وتداعيات على مستوى المنطقة.

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