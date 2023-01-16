شاهد تظاهرة بالأعلام الفلسطينية في وجه هاريس بجامعة أمريكية

العالم _ فلسطين

ورفع المشاركون في التظاهرة، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات "انتفاضة انتفاضة.. ولا حل إلا حل واحد، انتفاضة انتفاضة".

وطاف المشاركون بالأعلام الفلسطينية والهتافات ضد الاحتلال، وتأييد الفلسطينيين، محيط وحرم الجامعة، ورددوا عبارة "فلسطين حرة".

ونفذ الطلبة عقب مسيرتهم في المكان، وقفة أمام مدخل الجامعة، وألقوا كملة تعبر عن غضبهم تجاه سياسات الولايات المتحدة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بوقف الدعم عن "إسرائيل"، وتأييد حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم دون احتلال.

وخلال التظاهرة، هتف أحد المشاركين: "لا لمزيد من الأموال لدعم جرائم إسرائيل.. ولا سنتَ آخرَ لإسرائيل".