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شاهد تظاهرة بالأعلام الفلسطينية في وجه هاريس بجامعة أمريكية

الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أقام العشرات من طلبة جامعة ميتشيغان، تظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي إلى الجامعة لإلقاء كلمة.

العالم _ فلسطين

ورفع المشاركون في التظاهرة، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات "انتفاضة انتفاضة.. ولا حل إلا حل واحد، انتفاضة انتفاضة".

وطاف المشاركون بالأعلام الفلسطينية والهتافات ضد الاحتلال، وتأييد الفلسطينيين، محيط وحرم الجامعة، ورددوا عبارة "فلسطين حرة".

ونفذ الطلبة عقب مسيرتهم في المكان، وقفة أمام مدخل الجامعة، وألقوا كملة تعبر عن غضبهم تجاه سياسات الولايات المتحدة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بوقف الدعم عن "إسرائيل"، وتأييد حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم دون احتلال.

وخلال التظاهرة، هتف أحد المشاركين: "لا لمزيد من الأموال لدعم جرائم إسرائيل.. ولا سنتَ آخرَ لإسرائيل".

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شاهد تظاهرة بالأعلام الفلسطينية في وجه هاريس بجامعة أمريكية

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