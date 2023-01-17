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نموذج بيروت؛ السبيل الوحيد في التعامل مع 'اسرائيل'

الثلاثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سمير لوباني، ان الطريق الوحيد للتعامل مع الاحتلال هو تطبيق نموذج بيروت.

العالم - خاص بالعالم

وحذر لوباني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم من تجربة المجرب في التعامل مع الحكومة الجديدة الاسرائيلية، موضحاً ان الفلسطينيين جربوا جميع انواع الاتفاقيات مع الصهاينة وكانت النتيجة زيادة الاستيطان، زيادة المستوطنين، زيادة العداء، وانفتاح باب التوطين والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد علی ان السبيل الوحيد المتبقي امام الفلسطينيين هو وحدتهم وتعزيز قوتهم والاتكال علی المقاومة.

وأوضح لوباني ان الاحتلال، عندما احتل بيروت، واجهه اللبنانيين بالقتال وعندما رأی البنادق، انسحب من بیروت وعندما هاجم غزة، واجهه أهالي غزة بالسلاح، ما ارغمه ايضاً علی الانسحاب.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان ما يجري اليوم في الضفة المحتلة هو الحل الأوحد لمواجهة الاحتلال وعلی القيادة الفلسطينية دعم واسناد جميع اهالي الضفة علی كل المستويات لاسيما المادية والمعنوية والتسليحية ودعمهم في المنتديات الدولية.

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